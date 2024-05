Zwei Personen haben in Saarbrücken einen 56 Jahre alten Mann mit Pfefferspray attackiert. Wie die Polizei berichtet, hat der Mann in der Nacht auf Sonntag in seinem Auto gesessen; durch das heruntergelassene Fenster sei der Mann mit dem Pfefferspray besprüht worden. Dem Angriff soll ein Wortgefecht vorausgegangen sein. Die Täter seien danach vom Tatort, der Einmündung Friedhofsallee/Deutschherrnstraße, geflüchtet. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0681 9321233 zu melden.