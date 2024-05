Das Hochwasser an Pfingsten hat in der Stadt Zweibrücken nach ersten, groben Schätzungen einen Schaden von 35 Millionen Euro verursacht. Dieses Fazit zog Oberbürgermeister (OB) Marold Wosnitza am Dienstag bei einer Pressekonferenz, bei der auch Vertreter der Hilfsorganisationen und der städtischen Tochterfirmen ihre Einsätze Revue passieren ließen. 850 Helfer aus ganz Rheinland-Pfalz und aus Baden-Württemberg waren laut Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Frank Theisinger im Einsatz. Er lobte wie die übrigen Beteiligten die Zusammenarbeit, die reibungslos und schnell geklappt habe. Bewährt hat sich laut OB Wosnitza das neue Hochwasserfrühwarnsystem, das sehr früh Daten geliefert habe. Zu den Millionenschäden in der Stadt kommen weitere Schäden im Hornbach- und im Schwarzbachtal. Alleine in Hornbach sind zwei Firmen mit Schäden von mehreren Millionen Euro betroffen.

Mehr zum Thema lesen Sie hier