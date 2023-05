Die Polizei sucht zwei flüchtige Männer, die sich nach einer Verfolgungsfahrt in der Innenstadt aus ihrem rollenden Audi abgesetzt haben.

Einen guten Riecher, letztlich aber keinen Erfolg hatten Polizisten, die am 6. Mai kurz nach Mitternacht in Worms einen schwarzen Audi Baujahr 1997 mit luxemburgischem Kennzeichen kontrollieren wollten. Statt anzuhalten habe der Wagen beschleunigt, heißt es in einer Mitteilung.

Nach 1,5 Kilometern durch die Innenstadt habe die Funkstreife aufschließen können. Daraufhin seien zwei Personen aus dem noch fahrenden Auto gesprungen und zu Fuß geflüchtet. Sie konnten trotz des Einsatzes eines Hubschraubers entkommen.

Die Fahndung nach den beiden Flüchtigen läuft und die Polizei hofft auf Hinweise vor allem mit Blick auf das Auto, das vielleicht irgendwo aufgefallen sei. Der fahrerlose Audi hat beim Ausrollen einen parkenden Smart beschädigt.

Personen sind laut Polizei während der kurzen Verfolgungsfahrt nicht gefährdet worden.