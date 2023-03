Der zweite Speyerer „Platz für Kinderrechte“ wird in der so genannten „Grünen Mitte“ in unmittelbarerer Nachbarschaft zur Quartiersmensa Q+H und St. Hedwig eröffnet. Am Donnerstag, 23. März soll er feierlich eingeweiht werden. Nach der Premiere im November auf dem Platz der Stadt Ravenna soll auch in der Grünen Mitte auf die in Deutschland seit 1992 gesetzliche UN-Kinderrechtskonvention hingewiesen werden. Einigkeit darüber, auf einem oder mehreren Plätzen in Speyer für Kinderrechte zu sensibilisieren, besteht in Stadtrat, Stadtspitze und Kinderschutzbund bereits seit zwei Jahren. Lediglich über den Standort gab es zunächst unterschiedliche Vorstellungen, dann die Überlegung, mehrere Plätze für Kinderrechte einzurichten.

„Das ist erst der Anfang“, erklärte Bürgermeisterin Monika Kabs (CDU) bei der Einweihung im November. Auch die Grüne Mitte soll nicht der letzte Platz für Kinderrechte in Speyer sein. Nach Plänen der Bürgermeisterin soll jeder Stadtteil und damit jedes Speyerer Kind seinen Platz für Kinderrechte erhalten.