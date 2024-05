Leicht verletzt hat sich nach Angaben der Polizei ein 36-jähriger Motorradfahrer bei einem Zusammenstoß mit dem Wagen eines 72-Jährigen an der Kreuzung Industriestraße und Karl-Leiling-Allee am Sonntagabend. Wie die Beamten mitteilen, ordnete sich der Autofahrer zunächst links ein, wechselte dann jedoch kurzfrisig wieder zurück auf den mittleren Fahrstreifen. Der hinter ihm fahrende 36-Jährige habe nicht mehr rechtzeitig abbremsen können und sei mit dem Auto kollidiert. Der Mann sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Sachschaden an den Fahrzeugen laut Polizei: rund 3000 Euro.