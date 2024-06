Am Wochenende startete der WSV Speyer zu zwölft bei der Rheinland-Pfalz-Meisterschaft in Bad Kreuznach. Mit so guten Zeiten sowie zehn Titeln hatte Trainerin Sina Vogelsang nicht gerechnet.

Rückenschwimmer Jaron Götz (Jahrgang 2006) gewann in seiner Hauptdisziplin alle drei Strecken: 50 Meter (30,59 Sekunden), 100 m (1:07,06 Minuten), 200 m (2:25,15 min). Den vollständigen Medaillensatz komplettierte Götz als Zweiter über 100 Schmetterling (1:06,82) sowie Dritter über 50 (29,39 sek) und 50 Freistil (27,30).

Kropp Dreifachsieger

Manuel Kropp (2007) lag über 200 Lagen (2:28,03), Brust (2:45,87) und 400 Lagen (5:24,31) vorne, fügte Bronze über 50 Schmetterling (28,77) und Platz vier über 50 Brust (34,84) sowie Freistil (27,74) hinzu. Einen Titel holte Niklas Flacke (2007) über 100 Brust (1:14,30). Vier zweite Plätze gab es über 50 Brust (33,36), Freistil (27,12), 50 Rücken (29,88), hier zudem in der Gesamtwertung.

Über 100 Rücken (1:07,74) nahm Kropp Rang drei ein, über 100 Freistil (58,76) den vierten, 200 Freistil (2:19,58) den fünften. Alexander Reisinger (1996) gewann die 100 Freistil (58,65). Jonas Dieing (1998) startete in der offenen Wertung: 100 Freistil (1:01,06, 27.), 100 Schmetterling (1:06,75, 12.), 50 Schmetterling (29,39, 16.), 200 Freistil (2:13,66, 10.). Zum Abschluss schwamm er über 200 Schmetterling (2:31,23 ) an die zweite Stelle.

Sechs Podestplätze

Leilani Filser (2011) schaffte es bei sechs Strecken auf das Siegertreppchen: 100 Schmetterling (1:18,41, 1.) 50 Schmetterling (33,67, 2.), 100 (1:08,99), 200 (2:35,43), 400 (5:34,22), 800 Freistil (11:25,11, jeweils 3.). Über 50 Freistil (32,18) schlug sie als Vierte an. Angelina Yasenieva (2011) triumphierte über 50 Rücken (36,69), ging zudem über 100 Rücken (1:21,16, 2.), 200 Rücken (2:57,32, 3.), 100 (1:15,63, 13.), 400 (6:20,61, 14.), 50 (33,46, 7.), 1500 Freistil (24:39,94, 4.) ins Becken.

Judith Sieberg (2009) holte ihre erste Bronzemedaille über 400 Lagen (6:35,80). Weitere Resultate: 100 Freistil (1:11,68, 6.), 200 Lagen (3:05,47, 5.), 50 Rücken (41,29, 8.), 50 Schmetterling (36,54, 5.), 50 Freistil (31,75, 4.). Violetta Selifonova (2006) gewann ebenfalls erstmals Bronze (50 Schmetterling, 35,69), startete über 100 Freistil (1:11,98, 6.), 50 Freistil (32,58, 9.).

Josepha Sailer (2010) sprang im Freistil vom Block: 400 (5:49,97, 5.), 100 (1:12,87, 12.), 200 (2:39,22, 7.), 50 (33,26, 12.). Theresa Langhoff (2010) und Anouk-Sophie Thiel (2010) debütierten und bestritten jeweils die 50 Freistil: Langhoff in 32,66 (8.), Thiel in 33,64 (14.). Die männliche Viermal-100-Lagen- und -Freistilstaffel sicherte ebenfalls Bronze.