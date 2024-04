Die „Woche der Militärmusik“ ist dieses Jahr vom 13. bis 16. Mai neben den Städten Germersheim und Philippsburg auch in Speyer zu Gast. Drei Musikkorps geben insgesamt sieben Konzerte, teils stehen 150 Musizierende auf der Bühne: Das Heeresmusikkorps Koblenz, das Luftwaffenmusikkorps Münster und das Marinemusikkorps Kiel werden für das Publikum in Baden und der Pfalz spielen.

Die Ensembles wollen so auf musikalische Weise die Einbindung der Streitkräfte in die Gesellschaft unterstreichen.

Die offizielle Eröffnung der „Woche der Militärmusik“ findet am 13. Mai 2024 in Germersheim statt. In Speyer erwartet das Publikum am Dienstag, 14. Mai, um 19.30 Uhr in der Gedächtniskirche Speyer ein besinnliches Konzertprogramm des Heeresmusikkorps Koblenz. Es vereinigt traditionelle Militärmusik von Barock bis hin zur sinfonischen Blasmusik. Hauptmann Wolfgang Dietrich, selbst aus der Pfalz stammend, kennt die Gedächtniskirche gut und hat das Programm akustisch auf die Kirche abgestimmt.

Der Spendenerlös des kostenlosen Benefizkonzertes in der Gedächtniskirche wird zu gleichen Teilen an das „Frauenhaus Speyer“ und die „Mahlzeit“ Speyer gespendet.

Erlös für gute Zwecke

Als Abschluss der „Woche der Militärmusik 2024“ werden bei einem Benefizkonzert am Donnerstag, 16. Mai, um 19.30 Uhr in der Stadthalle Speyer noch einmal die zwei Musikkorps aus Kiel und Koblenz unter der Gesamtleitung von Oberst Thomas Klinkhammer, Leiter des Militärmusikdienstes der Bundeswehr, präsentiert. Das Abschlusskonzert des Festivals bietet Jazz, Rock, Pop bis zu Traditionsmärschen der professionellen Orchester.

Der Erlös der Veranstaltung kommt dem „Härtefonds Kultur“ der Stadt Speyer zugute, welcher die lokale Kulturszene mit freischaffenden Künstlerinnen und Künstlern unterstützt, die unverschuldet in eine existenzielle Notlage geraten sind.

Info

Die Eintrittskarten für das Abschlusskonzert in der Speyerer Stadthalle kosten im Vorverkauf 18 Euro (ermäßigt 15 Euro) und sind online unter www.reservix.de, bei der Tourist-Information Speyer und allen anderen Reservix-Vorverkaufsstellen sowie, mit einem Aufschlag von drei Euro, an der Abendkasse erhältlich. Der Eintritt zum Konzert in der Gedächtniskirche ist frei, um Spenden wird gebeten.