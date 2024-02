Ab kommenden Montag wird die Zufahrt zum Festplatz nach Angaben der Stadtverwaltung für rund eine Woche saniert. Demnach steht der Parkplatz voraussichtlich bis Freitag, 1. März, nicht zur Verfügung. Witterungsbedingt könne sich die Sperrung auch auf die darauf folgende Woche verschieben. Ausweichparkplätze in der Nähe seien am Naturfreundehaus, am Technik-Museum und am Bademaxx zu finden.