Auch die Stadtwerke Speyer (SWS) und ihre Tochter Entsorgungsbetriebe Speyer (EBS) sind 2024 nicht untätig. Teilweise finden an den Baustellen in städtischem Auftrag oder der Deutschen Bahn auch Arbeiten statt, die die Stadtwerke in die Wege leiten, zum Beispiel am Verkehrskreisel Lindenstraße/Winternheimer Straße, am Bahnübergang in der Wormser Landstraße oder in der Hafenstraße, um etwa Leitungen zu reparieren.

Besonders in Speyer-Nord wird der bestehende Leitungsbestand erneuert, teilen die SWS mit. Ahorn-, Linden- und Nußbaumweg seien von Tiefbauarbeiten betroffen. Im Nußbaumweg werde schon abschnittsweise und noch bis 2025 gearbeitet. In Speyer-Mitte kündigen die SWS im zweiten und dritten Quartal die Verlegung von Fernwärmeleitungen an. In der Bahnhofstraße erneuere die EBS im zweiten Quartal Abwasserhausanschlussleitungen. Angekündigte Kanalsanierungsarbeiten verschieben sich dagegen „aus verkehrstechnischen Gründen“ aufs nächste Jahr.

In der Burgstraße in Speyer-West geht es ebenfalls um Leitungsarbeiten: Die Rohre für Wasser, Abwasser und Fernwärme werden laut Ankündigung erneuert. In der Christoph-Lehmann-Straße, Am Woogbach, der Spinnereistraße und der Eugen-Jäger-Straße würden Niederspannungskabel ausgetauscht, in der Ludwig-Uhland-Straße das Fernwärmenetz erweitert. „Die Arbeiten beginnen Ende des zweiten Quartals und erstrecken sich bis 2025“, so die Stadtwerke.