Dreifaltigkeits- und Gedächtniskirchengemeinde feiern am Wochenende gleich zwei Feste. Am Samstag, 16. Juli, heißt es ab 15 Uhr im Paradiesgarten „Summer in paradise“, und am Sonntag, 17. Juli, gibt es im Anschluss an den Gottesdienst vor der Gedächtniskirche einen Frühschoppen.

Die erste Veranstaltung beginnt laut Pfarrerin Christine Gölzer im Garten der Dreifaltigkeitsgemeinde um 15 Uhr mit Kaffee und Kuchen. Um 16 Uhr führt der Kinderchor DreiCantFüchse das Musical „Der kleine Baum“ auf. Ab 17 Uhr wird mit Neu-Speyerern auf gute Nachbarschaft angestoßen, und es besteht die Möglichkeit zur Kirchenführung. Parallel läuft ein Kunstflohmarkt, dessen Erlös für die neue Orgel bestimmt ist.

Am Sonntag beginnt in der Gedächtniskirche um 10 Uhr ein Festgottesdienst zur Eröffnung der Aktion „Hoffnung für Osteuropa“. Auf diesen folgt ab 11.30 Uhr ein Frühschoppen auf den Platz zwischen Kirche und Martin-Luther-King-Haus. Der Posaunenchor spielt auf. Kinder werden mit Slackline-, Spiel- und Bastelangeboten unterhalten. Um 13 Uhr startet eine Turmbesteigung.