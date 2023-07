Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Volleyballdamen des TSV Speyer profitieren von der Entwicklung in anderen Ligen und steigen nachträglich in die Regionalliga auf. Das Team hat Martin Erbacher verraten, wie es die Herausforderung annimmt und was es unbedingt noch braucht.

Sind die Verhältnisse nun wieder geklärt? Speyer spielt Regionalliga, Heiligenstein Oberliga?

Speyer wird definitiv in der Regionalliga auflaufen. Über die Pläne Heiligensteins