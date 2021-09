Mit einem 3:0-Sieg beim TV Rohrbach sind die Damen des TSV Speyer in die Oberligasaison gestartet. Nur zu neunt angereist, führte Speyer dank guter Aufschläge schnell 5:0. Obwohl es dem TSV phasenweise nicht gut gelang, Stabilität in Annahme und Abwehr zu bringen, sich daher zu wenig Druck im Angriff aufbaute, dominierte er den ersten Satz (25:15).

Erstes Heimspiel

Im zweiten zeigte sich ein ähnliches Bild. Dank vieler Aufschlagserien und starken, platzierten Angriffen setzte sich Speyer 25:14 durch. Trotz der 2:0-Satzführung fanden die Gäste im dritten Abschnitt zunächst nicht mehr in ihren Rhythmus. Durch zu viele Eigenfehler in allen Spielelementen setzten sich die Domstädterinnen nicht ab.

Erst zur Mitte des Satzes stabilisierte sich das Spiel des TSV wieder (25:19). In den kommenden zwei Wochen gilt es nun, an den noch vorhandenen Schwächen weiterzuarbeiten, bevor am Samstag, 9. Oktober, das erste Heimspiel der Saison gegen den ASV Landau ansteht.