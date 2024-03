„Letzte Lese“ heißt der neue Kriminalroman des in Landau geborenen und in Speyer lebenden Autors Uwe Ittensohn. Dieser spielt zu großen Teilen in Landau-Nußdorf.

Alljährlich im Februar erscheint ein neuer Kriminalroman des in Landau geborenen und in Speyer lebenden Autors Uwe Ittensohn. Seit 2019 ist das so – und pünktlich am Valentinstag erschien nun heuer der sechste Band um den Privatschnüffler André Sartorius, seine Mitbewohnerin Irina Worobjowa und den Ludwigshafener Kriminalen Frank Achill und seine Kollegin Verena Bertling. Die Bände erscheinen im für Regionalkrimis renommierten Gmeiner-Verlag, der aber auch andere Bücher von Ittensohn herausbringt. Doch das später. „Letzte Lese“ heißt das neue Buch – und wer das Cover ansieht, weiß, hier geht es wieder um den Weinbau. Auf dem Titel der ersten vier Krimis war immer der Speyerer Dom zu sehen, denn die spielten auch in Speyer. Mit „Winzerblut“ ging es erstmals an die Weinstraße, vor allem nach Neustadt und aktuelle Fragen des Weinbaus waren hier ein Thema.

Die „Letzte Lese“ spielt nun in großen Zügen in der Südpfalz, konkret im Landauer Stadtdorf Nußdorf, das ja unter anderem dadurch bekannt ist, dass hier 1525 der Pfälzische Bauernkrieg begann. Heute ist der Ort vor allem durch den Weinbau ein Begriff, auf seiner Gemarkung stehen aber auch noch einige Ölpumpen, die letzte Reste des schwarzen Goldes zu Tage fördern. Scheint alles von ganz unterschiedlicher Art zu sein, wird aber alles in Uwe Ittensohns neuem Krimi miteinander verbunden. Dieses spielt im Sommer und Herbst 2022, also zu einer Zeit, in der der russische Angriffskrieg auf die Ukraine schon im Gange war. Auch dieser spielt eine Rolle in der Geschichte.

Festes Arsenal von Figuren

Der Band ist diesmal mit über 400 Seiten sehr umfänglich, aber jedes Kapitel, jede Seite sind spannend und führen in aufregenden Schritten auf die Lösung des Falles hin. War Speyer in „Winzerblut“ quasi außen vor, gibt es diesmal ein großes Tableau in der Domstadt, so dass die weibliche Stadtspitze wieder von der Partie ist, dazu der urige Pensionist der Stadtverwaltung Kurt Kerbel mit seinem authentischen Dialekt, dem Uwe Ittensohn bei seinen Lesungen gerne die Stimme leiht.

Neben dem Ermittlerteam gibt es ja in den bisher sechs veröffentlichten Krimis des Autors ein festes Arsenal von Figuren, von denen diesmal neben den genannten auch andere wieder auftauchen, auch solche internationalen Zuschnitts. Aber auch neue Personen treten auf, so ein Vertreter der Judikative von speziellem Charakter und spezieller Berufsauffassung. Eine Echtperson in Gestalt des Speyerer Bestatters Andreas Böhm gibt es im neuen Buch. Die darin auftretenden Weingüter und Winzer aus Nußdorf sind freilich erfunden.

Der Autor lässt wie immer ein paar Handlungsstränge offen, so dass zu erwarten ist, das man neben dem Stammpersonal auch anderen Figuren wiederbegegnen dürfte.

Rätsel oder Action?

In Krimiautorenkreisen werde oft die Frage gestellt: Rätsel oder Aktion? Also eine vielschichtige Geschichte oder eine wild beschriebene Story. Uwe Ittensohn ist mehr für Rätsel.

Es ist deshalb diesmal schwer, konkrete Linien des Falls anzusprechen, ohne den Lesegenuss zu beeinträchtigen und zu viel zu verraten, so ineinander verwoben sind diesmal die Hintergründe der Geschichte. Gesagt werden kann aber, dass Ittensohn wie immer sehr sorgfältig recherchiert hat – und das in ganz unterschiedlichen Bereichen. Bis hin eben zu fernen Tagen im frühen 16. Jahrhundert in Nußdorf und der Pfalz. Seine Bücher seien solche zur Unterhaltung, sagt Ittensohn, aber die Fakten müssen stimmen und können – wie auch in diesem Fall – den Horizont der Leserin oder des Lesers erweitern. Auch der zeitgeschichtliche Hintergrund spielt für ihn eine Rolle. In „Klostertod“ war das Corona, diesmal ist es der Ukraine-Krieg. Zu zeigen, wie schwierig im Moment die Situation für in Deutschland lebende Russen ist, war ein Anliegen des Autors. Sehr positiv äußert sich Ittensohn über all die Institutionen, die ihm bei der Recherche geholfen haben, wie etwa die Polizei, deren Image er gerne mit verbessern will.

Ein nächster Band ist in Arbeit, er wird – so der Autor – wieder weinlastig sein, aber einfacher und kompakter in der Geschichte. Und anders, denn jeder seiner Krimis sei von einer eigenen Art.

Zweiter Vinotheken-Führer

Zuvor aber wird im April der zweite Vinotheken-Führer von ihm erscheinen – wieder im Gmeiner-Verlag. Text und Bilder seien ganz neu, auch werden zwölf neue Vinotheken darin vorgestellt. Der erste Vinotheken-Führer „Weinbar. Essbar. Wanderbar“ war ein Verkaufsschlager und Amazon-Bestseller Nr. 1 in den Sparten „Reisefotografie Europa“ und „Kulinarische Reisen“.

Bei seinen bundesweit rund 35 bis 40 Lesungen gehört mittlerweile ein Weinprobe mit dazu.

Info

Am 21. März stellt der Autor sein neues Buch in Landau-Nußdorf in der Vinothek Sauer vor. Zuvor sind Lesungen am 8. März in Bissersheim in der Vinothek Mussler und am 15. März in Kallstadt in der Winzergenossenschaft. Am 19. April ist in Rhodt in der Palatineis Eismanufaktur eine Lesung aus „Winzerblut“ und am 5. Mai in Landau in der Vinothek Parterre, dann wieder zu „Letzte Lese“. https://www.ittensohn.de



Lesezeichen

Uwe Ittensohn, Letzte Lese, Kriminalroman, 410 Seiten, Gmeiner-Verlag, ISBN 978-3-8392-0609-6, 16 Euro (auch als eBook erhältlich, 11,99 Euro).