Leichte Verletzungen hat sich nach Angaben der Polizei ein 51-jähriger Fahrradfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem weißen Sprinter am Montag gegen 16.35 Uhr in der Tullastraße zugezogen. Demnach fuhr der Radfahrer auf dem Fahrradweg und sei vom bislang unbekannten Fahrer des Sprinters übersehen worden, als dieser aus einer Einfahrt in der Nähe des Kreisverkehrs herausgefahren sei. Nach dem Unfall habe der Fahrer dem 51-Jährigen seine Telefonnummer gegeben, welche sich allerdings als falsch herausgestellt habe. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls, die sich mit Hinweisen unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de melden sollen.