„Shoulder Surfing“ ist eine kriminelle Masche am Bankautomaten. Dabei spähen Täter die Geheimzahl ihrer Opfer aus, wenn diese gerade Geld abheben wollen. Opfer davon wurde nach Angaben der Speyerer Polizei eine 86-Jährige am Freitag in der Maximilianstraße gegen 10.30 Uhr. Demnach stand plötzlich ein unbekannter Mann neben ihr und nahm ihr die Geldkarte ab. Damit seien unmittelbar danach unberechtigt 1800 Euro abgebucht worden. Der Täter sei etwa 1,80 Meter groß, rund 40 Jahre alt und habe kurze, dunkelbraune Haare. Während des Überfalls habe er dunkle Kleidung getragen. Die Beamten bitten um Hinweise unter Telefon 06232 1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.