Die Stiftung der Stadtwerke Speyer (SWS) für erneuerbare Energien und Umwelt will auch 2022 Projekte im Sinne des Klima- und Umweltschutzes fördern. Dafür lobt sie einen Betrag in Höhe von 24.000 Euro aus.

„Durch die Förderung möchten wir die Menschen in unserem Netzgebiet darin unterstützen, sich über die Nachhaltigkeit im Umgang mit erneuerbaren Energien weiter Gedanken zu machen und diese praktisch umzusetzen“, informiert SWS-Geschäftsführer Wolfgang Bühring.

Um das Bewusstsein im Umgang mit natürlichen Ressourcen zu schärfen, will die Stiftung mit dem jährlich ausgeschütteten Geld gemeinnützige Einrichtungen und Organisationen fördern, die sich für den Klima- und Umweltschutz einsetzen. Das kann nach SWS-Mitteilung die Durchführung von Veranstaltungen oder Vortragsreihen in 2022/23 sein. In Frage kommen auch Umweltbildung und Projekte zu erneuerbaren Energien, alternativer Stromerzeugung, zur Ressourcenschonung oder Umwelttechnik. „Der Kreativität der lokalen Akteurinnen und Akteure sind keine Grenzen gesetzt“, so Bühring. Insgesamt 6000 Euro Fördergelder gingen 2021 an zwei Projekte der Bieneninitiative Speyer.

Info



Bewerbungsfrist für den SWS-Umweltpreis 2022 ist Mittwoch, 2. Februar; eine Projektbeschreibung ist zu senden an Stadtwerke Speyer, Georg-Peter-Süß-Straße 2, 67346 Speyer, oder per E-Mail an engagement@stadtwerke-speyer.de, Stichwort: „SWS-Stiftung Umwelt“.