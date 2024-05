Die Polizei hat nach eigenen Angaben am Sonntagabend zwei BMWs aus dem Verkehr gezogen. Zunächst sei in der Heinrich-Heine-Straße gegen 20.25 Uhr der Wagen eines 28-Jährigen kontrolliert worden. Der Fahrer habe „umfangreiche Änderungen an Auspuffanlage, Heckspoiler, Außenspiegeln und der Beleuchtung vorgenommen“. Dafür habe er überwiegend weder eine Allgemeine Betriebserlaubnis besessen, noch seien die Änderungen in die Fahrzeugpapiere eingetragen worden. Rund zwei Stunden später fiel den Polizisten ein weiterer BMW samt 18-jährigen Fahrer auf, diesmal in der Bahnhofstraße. Das Auto sei an den Blinkern sowie am Auspuff verändert worden. Beide Fahrer erwarten demnach Ordnungswidrigkeitsverfahren. Außerdem müssen sie ihre Wagen bei den Beamten vorführen, nachdem die Mängel behoben sind .