Fußball-Oberligist TuS Mechtersheim hat sein Testspiel am Samstag bei seinem baden-württembergischen Klassenpendant VfR Mannheim mit 0:3 verloren. Dabei verzichtete das Trainerteam des TuS auf einige seiner namhaften Akteure. Neben den Neuzugängen Isa Dayakli und Abdulkerim Cakar fehlte auch der wiedergenesene Ünal Altintas in der Aufstellung vom Samstag.

Die Mannheimer gingen in der 21. Minute in Führung. Den Treffer besorgte Andrew Wooten, den viele noch aus seiner Zeit beim 1. FC Kaiserslautern und dem SV Sandhausen in Erinnerung haben. Hassan Amin legte in der 35. Minute das 2:0 nach. Das 3:0 für den VfR, für den mit Manfred Osei Kwadwo noch ein zweiter Ex-Lauterer auflief, erzielte Akin Ulusoy in der 86. Minute.