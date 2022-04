Mit dem Finaleinzug bei den Pokalendspielen der Tischtennisspieler feierte der TTV Otterstadt einen Erfolg am vergangenen Sonntag. Der große Coup blieb aus, weil sich ein schier unüberwindbarer Gegner im Finale entgegenstellte.

In Wörth fanden die Endspiele der Pokalwettbewerbe des hiesigen Tischtennisbezirk Vorderpfalz Süd statt. Mit dabei waren der TTV Otterstadt und der TTC Speyer aus dem Bezirkspokal der Bezirksligen, bei der Verein der Bezirksoberliga, Bezirksliga und Bezirksklasse an den Start gingen. Das im Final-Four-Modus ausgetragene Turnier, für das sich der TV Wörth und der VfL Duttweiler II qualifiziert hatten, gab es gleich im Halbfinale das Derby zwischen Otterstadt und Speyer. Dort behielt Bezirksoberligist TTV Otterstadt klar mit 4:1 die Oberhand gegen den gerade aus der Bezirksliga abgestiegenen TTC Speyer, der als absoluter Außenseiter galt. Den einzigen Punkt Speyers heimste Christoph Weber in der Partie gegen Erik Borger ein.

Gegen den Topfavoriten aus Wörth hatte der TTV Otterstadt dann jedoch in der Folge keine Chance. Der in dieser Saison noch immer ungeschlagene TVW, der mit 18:0 Punkten eine marklose Bilanz in der Bezirksoberliga aufweist, gewann das Finale 4:1 gegen Otterstadt. Dem Doppel Mario Feinauer und Erik Borger gelang nach drei verlorenen Einzeln zum Auftakt der Ehrenzähler.

TTVR-Aus im Halbfinale

Den Aufstieg und die Meisterschaft feierten kürzlich der TTV Römerberg. Die Saison in der Kreisliga hatten sie dominierte. Nun jedoch folgte das Aus im Halbfinale des Kreisligenpokals gegen den TTC Germersheim IV. Dort siegten nur Jürgen Harz und Hubert Gnad in ihren Einzeln gegen den TTC Germersheim IV bei der 2:4 Niederlage. Den Kreisligenpokal holte sich der ASV Joola Landau.

Im Kreisklassenpokal, in dem Mannschaften aus den Kreisklassen A und B an den Start gehen, war der ASV Harthausen III am Start. Mit dem TV Wörth IV lieferte sich Harthausen eine ausgeglichene Partie, musste nach 3:2-Führung aber dem Gegner zum Sieg gratulieren. Stefan Goldschmitt, hatte gegen den Wörther Kai Höhn mit 9:11 im fünften Satz, in der entscheidenden Partie das Nachsehen und schied nach einem 3:4 aus. Den Kreisklassenpokal gewann der TTV Edenkoben IV.

Die Sieger des jeweiligen Final-Four qualifizieren sich für die Pfalzpokalendrunde im Mai.