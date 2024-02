Nach dem ersten spielfreien Wochenende für Damenregionalligist TSV Speyer in diesem Jahr, das zum Kraft tanken sehr gelegen kam, geht es am Sonntag zum aktuellen Tabellenvierten TGM Mainz-Gonsenheim. Speyer, weiterhin auf Tabellenplatz acht, möchte den Aufschwung nach dem dritten Sieg in Folge, unter anderem gegen den derzeitigen Zweiten und Fünften mitnehmen und selbstbewusst angreifen.

Das Heimspiel gegen Mainz-Gonsenheim drehten die Speyererinnen zu Hause nach einer desolaten Leistung in Satz eins und zwei noch. Trainer Stefan Vögeli trieb damals mit einer fast komplett neuen Aufstellung zur Wende an. Bei Speyers jüngsten Leistungen wird es auch für die Mainzerinnen eine schwere Aufgabe, die Punkte in ihrer Halle zu behalten.