Die Damen des TSV Speyer sicherten sich am Sonntag den Klassenerhalt in der Regionalliga Südwest.

Zwar bleibt es weiter Rang acht. Aber die neuntplatzierten Frankfurterinnen liegen nun zu weit zurück, um den Punkteabstand noch aufzuholen. Nach zwei souveränen ersten Sätzen gegen die SG Mittelrheinvolleys, in denen Speyer in allen Elementen dominierte (25:22, 25:19), brach die Konstanz in Durchgang drei plötzlich völlig ein.

Weißhaar überzeugt

Die SG fand immer besser ins Spiel und lief dem TSV schließlich davon. Wie eine Gummiwand wehrten die jungen Talente sämtliche Angriffsschläge ab, wovon Speyer sichtlich irritiert schien: 25:10 für die Mittelrheinvolleys. In Satz vier kamen die Domstädterinnern noch mal zurück, zeigten sich nun wieder agiler und agierten mit guten Block- sowie Abwehraktionen.

Dennoch entschied die SG den Abschnitt 25:20 für sich, und es ging erneut in den Tiebreak. In diesem zeigte Speyer den altbekannten Kampfgeist. Besonders die Abwehr machte es den Volleys schwer, zu punkten. 15:12 setzte sich der TSV schließlich durch. Beste Spielerin der Partie wurde Elena Weißhaar.

Bis zum Saisonende sind es noch drei Wochen. Mit einem Doppelspiel Wochenende am 16./17. März, verabschieden sich die TSV-Damen.