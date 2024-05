Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



2017 wechselte Torwart Malcolm Little (28) vom SC Hauenstein zum FV Dudenhofen. Im Sommer ist Schluss. Dem jahrelangen Kampf um die Nummer eins mit Konkurrent Philipp Schilling wird ein Ende gesetzt.

Little appelliert im Vorfeld der Partie beim FC Karbach (Samstag, 15.30 Uhr) an seine Teamkollegen und blickt auf seine Zeit in Dudenhofen zurück.

Wie froh es ihn macht, in der aktuellen Situation noch mal ein wichtiger Teil der Mannschaft zu sein: