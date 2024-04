Tolga Barin geht im Sommer in seine zehnte Saison beim Fußballoberligisten FV Dudenhofen, wie dieser am Mittwochnachmittag mitteilte. Der Routinier erlebt derzeit seinen x-ten Frühling an der Iggelheimer Straße: ob er die Kapitänsbinde trägt oder mit punktgenauen Ecken und Freistößen zu den Punktgewinnen im Abstiegskampf beiträgt.