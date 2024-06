Zum Teil fielen die Teilnehmerfelder bei den Pfalzmeisterschaften von den Unter-14-Jährigen bis zu den Aktiven sehr klein aus. Die Vertreter der Region reisten aus Eisenberg und Haßloch auf jeden Fall mit vielen Medaillen ab.

Erste Plätze gab es für die Mechtersheimer Geschwister Annika und Tim Müller (LG Rülzheim) bei den Unter-20-Jährigen über 800 Meter in 2:32,51 Minuten beziehungsweise 2:16,86 min. Die 1500 m beendeten sie als Zweiter der U18 (4:43,60) sowie Dritte der Frauen (5:11,42). Der dritte Müller, Max, belegte über 800 m der M14 Platz fünf (2:33,94).

Zubrod Zweite

Tanja Zubrod sorgte für die besten Ergebnisse des TSV Speyer als Zweite der Frauen über 200 m (26,08 Sekunden) und 100 m der U20 (12,63 sek). Hinzu kam Rang vier im U20-Weitsprung (4,95). Eine starke Leistung zeigte ihre Vereinskollegin Amelie Pap (W14), die sich nach ihrem Vorlaufsieg über 100 m (13,69) als Finalvierte auf 13,50 steigerte.

Anna Scheibe holte Edelmetall für ASV Harthausen im Hürdensprint als Zweite der U20 (16,36). Claire Marie Scheibe stieß die Kugel als Fünfte der 14-Jährigen auf 6,90 und nahm über 100 m (14,46) Position sechs im Vorlauf hinter Josephine Rief (14,10), ebenfalls Harthausen, ein. Diese wiederum sprang als Zwölfte 4,34 m weit.

Sophie Kühner landete als Siebte der W15 auf 4,40 m. Benedikt Demel ( Speyer) spurtete die 75 m in 11,84 und beendete den Weitsprung an neunter Stelle (3,77). In den Sprint-Vorläufen traten vom TSV noch Dennis Aziz (U20, 12,58), Mia Baader (W13, 10,87) sowie vom ASV Marvin Kögel (U18, 12,74) an.