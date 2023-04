Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit einer ganz starken Mannschaftsaufstellung ging der TTV Otterstadt in die erste Saisonpartie gegen den TTV Edenkoben II. 9:1 lautete das Ergebnis am Ende gegen die Weinsträßler, die immer wieder am Sieg schnupperten, aber nicht so recht zu Punkten kamen. Das jedoch gelang dem TTV der sich auch mal klare Siege, sicherte.

Der TTV ist die Blaupause von vielen Teams im Pfälzischen Tischtennisverband, und auch bundesweit dienen die Otterstädter als Schablone. Der Verein nahm immer wieder während der eineinhalb