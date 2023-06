Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Los ging´s in der vergangenen Woche wieder in den Ligen der Pfalz. Zwar noch spärlich, aber einige Vereine wagten sich nach der Corona-Pause wieder an die Platte. Der ASV Harthausen II machte im Derby gegen den TSV Speyer II in der Kreisliga Nord-Ost den Auftakt. Aber es folgten noch andere.

Es fehlen nicht mehr viele Spiele in der Kreisliga, und die Vorrunde wäre, wie es der Pfälzische Tischtennisverband (PTTV) wünscht, bis zum 20. Februar beendet. Zuerst stand der ASV Harthausen