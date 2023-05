Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Kreisklasse A Nord-Ost ist stark geprägt von Teams aus dem Ausgabegebiet. Nach den ersten Saisonspielen, Zeit für eine kleine Zwischenbilanz in einer Liga, in der vieles möglich ist und auch immer mal wieder etliche Überraschungen drin sind.

Der ASV Harthausen III führt die Tabelle nach vier Siegen in Serie zum Saisonauftakt an. Am vergangenen Wochenende bekam er abermals nicht die ganz große Gegenwehr. Mit 8:1 siegten die