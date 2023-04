Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit nur einer Niederlage in neun Partien und 15:3 Punkten sicherte sich der ASV Harthausen III in der Kreisklasse A Nord-Ost den Meistertitel und steigt in die Kreisliga auf.

„Mit dem Meistertitel war wohl zu rechnen, zumal die Mannschaft von der Zusammenstellung her sehr konstant war“, erklärt Teamkapitän Gunter Römer. Bereits der Start in die Saison verlief