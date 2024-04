Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (Kabs) ist eine Besonderheit in Speyer. Neben ihrem Einsatz gegen die klassische „Rheinschnake“ widmet sie sich seit Jahren verstärkt der Asiatischen Tigermücke, die am Oberrhein an Bedeutung gewinnt. Aus gutem Grund, wie eine Krankheitsgeschichte zeigt.

Wenn Thomas Lobig die Berichte über die Verbreitung der Asiatischen Tigermücke am Oberrhein liest, wird ihm ganz anders. Der Kampf der Kabs gegen sie sei noch nicht intensiv genug, sagt