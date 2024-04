Eine Traditionsveranstaltung im Technik-Museum Speyer feiert Jubiläum: Bei der 50. Internationalen Flugzeugteile-Börse in der Eventhalle Hangar 10 gibt es am Samstag, 13. April, alles, was das Sammlerherz von Luftfahrtenthusiasten begehrt, verspricht das Museum in einer Mitteilung. Von 8 bis 16 Uhr zeigen zahlreiche Aussteller aus dem In- und Ausland ihre seltenen Flugzeugteile. Vieles davon wird zum Verkauf oder Tausch angeboten, manches Liebhaberstück dient aber auch nur zum Fachsimpeln, heißt es. Die Besucher finden beispielsweise Instrumente und Propeller aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg, weitere Flugzeugteile, historische Bekleidung und Jet-Helme. Die Teile stammen von Kampfflugzeugen wie Messerschmitt Me 109 und Focke Wulf Fw 190, aber auch von Zivil- und Schulflugzeugen aus den Nachkriegsjahren. Bücher, Zeichnungen, Dokumentationen und Fotos zählen ebenfalls zum Angebot. Eintrittskarten für die Börse gibt es an der Tageskasse des Museums für sieben Euro, Kinder bis 14 Jahre sind frei. Weitere Infos im Netz unter der Adresse: www.technik-museum.de/flugzeugteile-boerse.