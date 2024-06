Zwei 5:4-Siege und zwei 4:5-Niederlagen haben beim TC Römerberg das Bild bestimmt.

Die Herren 55 trumpften gegen TC Grünstadt in den Einzeln ziemlich auf und legten den Grundstein für den Sieg. Stephan Hanisch musste aufgrund eines Hexenschusses aufgeben. Andreas Weickenmeier, Carsten Butt, Jürgen Dorsch, Wojtek Musial und das zweite Doppel Butt/Dorsch punkteten zum 5:4.

Einzelsieger Horix

Gegen Tabellenführer TC Erlenbach verloren die 40er (A-Klasse) zuhause 2:4. Jürgen Horix, Andrew White/Frank Bilabel gewannen. Beim TC Kusel unterlagen die Pfalzliga-Damen 2:4. Kerstin Eich siegte zum 1:3-Zwischenstand. Sandra Karp verlor im Match Tiebreak. Die erste Paarung Sandra Knochel/Karp gewann ebenfalls.

Am Sonntag schlugen sich die Herren beim 4:5 im Heimspiel gegen TC Deidesheim recht wacker. Drei Mal entschied der Match Tiebreak für die Gäste. Zähler: Jaron Schwarz zwei Mal 6:0, Debütant Nico Knochel. Danach sollten drei Doppel her, schwierig angesichts der Deidesheimer Nummer 1. Daniel Vogelsang/Jaron Schwarz, Michael Schwarz/Knochel triumphierten in dieser Disziplin.

5:4 hieß es für die Herren II auf eigener Anlage gegen TC Limburgerhof (Lukas Hellmann, Luca Witt, Max Stern, Lukas Becht, Hellmann/Witt). Bei ASV Birkenheide zogen die 30er 4:5 den Kürzeren (Denis Köpfer, Sebastian Lenz, Marc Lutz, Lenz/Köpfer). Beim 0:6 der Damen II bei Dannstadter Höhe II gab der TCR drei Champions Tiebreaks ab. Hannah Steiger schlug erstmals an Punkt 1 auf.

Starke Mädchen

Das Spiel der unter-15-jährigen Mädchen gegen TC Hainfeld steigt nun am 21. Juni. Die Gemischt U12 bezwang daheim TC Schifferstadt II 5:1 (Liliane Wieczorek, Miya Wild, Annabelle Hock, Wieczorek/Hock, Wild/Elisa Eich). Die Gemischt U10 siegte bei Park Ludwigshafen 6:0 (Maximilian Schaffert, Mika Steiner, Annabelle Hock, Amelie Hock, Schaffert/Steiner, Hock/Hock).

Bei Sportpark Friedelsheim unterlag die Gemischt U12 II 0:6. Am Mittwoch (13.30 Uhr) treten die Herren 60 als Zweiter beim Tabellenführer TC Jockgrim an. Im Vorjahr gewann der TCR die Begegnung. Jedoch sollen die Südpfälzer aufgerüstet haben. Am Donnerstag servieren die Herren 70 Doppel beim TC Limburgerhof an. Da die Einheimischen mit 1:3 hinter den Römerbergern liegen, bestehen ganz gute Aussichten.