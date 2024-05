Für Verkehrsbehinderungen hat am Montagvormittag ein Unfall im Übergang von der B9 auf die B39 auf Höhe der Uni gesorgt. Laut Polizei hat um 8.50 Uhr eine 29-jährige Autofahrerin, die aus nördlicher Richtung kam, in der Ausfahrt die Kontrolle über ihren Wagen verloren. Dieser sei ins Schleudern gekommen, habe sich um 90 Grad gedreht und sei auf die Gegenfahrbahn der B39 geschlittert. Dort kollidierte er laut Bericht mit dem Auto eines 43-Jährigen. Beide Autos seien beschädigt worden, die Fahrer unverletzt geblieben. Als Unfallursache gibt die Polizei „regennasse Fahrbahn und mutmaßlich nicht angepasste Geschwindigkeit“ an. Der Unfallbereich war gut eine Stunde gesperrt, weil die beteiligten Fahrzeuge abgeschleppt werden mussten.