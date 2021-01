Anstelle des Corona-bedingt ausgefallenen Weihnachtsoratoriums der Evangelischen Jugendkantorei der Pfalz - eine Aufführung war in der Speyerer Dreifaltigkeitskriche geplant - gibt es am 16. und 17. Januar zwei Veranstaltungen der Kirchenmusik in Edenkoben (anstelle von Speyer) und in Zweibrücken. Am Samstag, 16. Januar, werden Nora Steuerwald (Mezzosopran) und Landeskirchenmusikdirektor Jochen Steuerwald (Truhenorgel) musizieren. Tochter und Vater führen um 18 Uhr Werke von Johann Sebastian Bach in der Protestantischen Kirche Edenkoben (Weinstraße 94a) auf.

Am Sonntag, dem 17. Januar, musiziert das Steuerwald-Duo um 18 Uhr in der Alexanderskirche Zweibrücken (Alexanderstraße 2). Die Liturgie übernimmt der pfälzische Kirchenpräsident Christian Schad, der eine Liedmeditation über Elisabeth Crucigers Epiphaniaslied „Herr Christ, der einig Gott’s Sohn“ halten wird.

Da die Kirchen nicht beheizt werden dürfen, wird empfohlen, angepasste Kleidung zu tragen und eine wärmende Decke mitzubringen. Die Kirchenmusik findet unter Corona-Hygieneregeln statt: Eine Mund-Nase-Bedeckung ist durchgehend erforderlich. Abstandsregelungen beim Kommen und Gehen sowie am Platz sind einzuhalten. Am Ausgang bitten die Kirchengemeinden um eine Kollekte zur Deckung der Kosten.