„Wir wollen die Bevölkerung nicht in Panik versetzen, aber wir nehmen die Lage sehr, sehr ernst“, erklärte Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) am Freitag in einer Pressekonferenz. Die Verwaltung hatte kurzfristig dazu eingeladen, nachdem Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) die Alarmstufe des Notfallplans Gas ausgerufen hat.

„Wir sind in einer wirklich schwierigen Situation, die weiter eskalieren kann“, sagte Wolfgang Bühring, Geschäftsführer der Stadtwerke Speyer (SWS), in der Konferenz.