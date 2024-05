Oft heißt es, in der Politik fehle der Nachwuchs. Dass das so nicht stimmte, beweisen die jüngsten Kandidatinnen und Kandidaten der Parteien, die in den Stadtrat einziehen wollen. Sie haben eigene Ideen und Ansätze. Ihre Anliegen sind sich dabei oft gar nicht unähnlich.

„Im jetzigen Stadtrat ist niemand unter 30 Jahre“, sagt Max Bankhardt. Das sollte sich ändern, findet der 22-Jährige. „Die Jugend sollte sich bemerkbar machen.“