Noch sind es 26 Tage bis zum Auftakt des Stadtradel-Wettbewerbs am Samstag, 8. Juni. Bisher haben sich laut Stadtradel-Website 29 Teams und 157 Teilnehmer angemeldet. Im rund dreiwöchigen Aktionszeitraum sammeln die Radlerinnen und Radler auf dem Weg zur Arbeit, Schule, zum Sport oder in der Freizeit fleißig Kilometer. Im vergangenen Jahr traten rund 1500 Personen und 55 Teams in die Pedale und brachten es auf 343.804, 2 Kilometer. In diesem Jahr stehe die Gemeinschaft im Vordergrund, heißt es in der städtischen Ankündigung. Demnach werde nicht der radaktivste Teilnehmende prämiert, sondern die Gesamtzahl der Kilometer stehe im Vordergrund. „Dieses Jahr wollen wir für den guten Zweck und unser Stadtklima mindestens 350.000 Kilometer auf den gemeinsamen Tacho bringen“, wird Umweltdezernentin Irmgard Münch-Weinmann (Grüne) zitiert. Unter www.stadtradeln.de/speyer können sich Interessierte registrieren.