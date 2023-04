Anja Sona arbeitet bei der Deutschen Rentenversicherung in Speyer und hatte vergangene Woche ungewöhnlichen Besuch. An ihrem Fenster im Hochhaus in der Eichendorffstraße machten zwei Vögel Halt: Zuerst legte eine Möwe einen Zwischenstopp auf der Fensterbank ein, am nächsten Tag pausierte dort eine Taube. Beide Vögel ließen sich nicht aus der Ruhe bringen, posierten sogar ruhig für ein Foto. Etwas zu futtern bekamen sie nicht, stattdessen vielleicht Einblicke in die Arbeit der Rentenversicherungsangestellten. Und die hatten Abwechslung in ihrem Arbeitsalltag, denn solche Vögel sind dann doch nicht allzu oft zu Gast.