Zum Spiel- und Sportfest „Voll was los“ auf dem Berliner Platz am Samstag, 4. Mai, 14 bis 18 Uhr, lädt die Stadt in Kooperation mit dem Netzwerk und dem Quartiersmanagement Speyer-West ein.

Angekündigt sind mehrere Aktionen, darunter Minigolf, Torwandschießen eine Fadenziehbude, Videoprinting, Bungeetrampolin oder Gokartfahren. Auch ein Showprogramm, Spielstände und verschiedene Bastelangebote für Groß und Klein soll es demnach geben. Der Eintritt zum Spielfest ist frei.

Im Netzwerk Speyer-West organisieren sich Vereine, Schulen, Kindertagesstätten und weitere Träger mit dem Ziel, das vielfältige Angebot für Kinder und Jugendliche zu vernetzen und auszubauen. Insbesondere zugezogene Familien könnten sich vor Ort über die verschiedenen Freizeit- und Betreuungsangebote informieren und mit anderen Familien austauschen. Weitere Informationen sind online unter www.jufö.de abrufbar oder können im Stadtteilbüro bei Christa Berlinghoff telefonisch unter 06232 142906 oder bei Tina Schäfer von der Jugendförderung unter 06232 141916 erfragt werden.