Erwerb, Besitz und Konsum von Cannabis sind ab 1. April in bestimmtem Rahmen erlaubt. Der Bezug soll über sogenannte „Social Clubs“ ermöglicht werden. Solche Vereine entstehen nun quer durch die Republik. Ein Vorreiter geht in Speyer an den Start.

„Miami Hempire“ sei der erste und aktuell einzige Cannabis-Verein in Speyer, sagt Vorstandsmitglied Rico Cakir. Die Gründung zusammen mit sechs Gleichgesinnten und die Anmeldung hat