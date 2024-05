Eine Landessiegerin im Handwerk kommt aus Speyer: Alisha Taleb ist für die beste Abschlussprüfung als Kosmetikerin ausgezeichnet worden. Das traditionsreiche Kosmetikinstitut, das sie ausgebildet hat, hat sie liebend gerne übernommen.

„Ich liebe es, mit Menschen zusammen zu sein“, sagt Alisha Taleb. Ihr Beruf als Kosmetikerin ermögliche genau das – und auch deshalb liebe sie ihn, sagt die junge Speyererin. Zusammen mit ihrer Chefin Martina Groeger vom Kosmetik- und Fußpflege-Institut am Berliner Platz stand sie nun auf der Bühne der Handwerkskammer Pfalz in Kaiserslautern. Auch für Groegers Betrieb, der seit 30 Jahren besteht und vier Mitarbeiterinnen beschäftigt, gab es in diesem Zusammenhang eine Ehrung. Sie sei „außerordentlich stolz“ auf ihre ehemalige Auszubildende, unterstreicht die als Obermeisterin der Kosmetiker-Innung der Pfalz aktive Groeger.

Mit der Note 1,6 hat Alisha Taleb ihre Ausbildung abgeschlossen. Die frühere Schülerin am Kolb-Schulzentrum hat sich dabei auch von Rückschlägen nicht aufhalten lassen. Zunächst hatte sie eine Ausbildung zur Friseurin begonnen, dann jedoch gemerkt, dass das ihrem Betrieb angeschlossene Kosmetikstudio eher etwas für sie war. Sie startete ihre zweite Ausbildung in einem Mutterstadter Betrieb – und wurde nicht weiter beschäftigt, als dieser im ersten Corona-Lockdown in Not geriet. Groeger gab Taleb eine Chance ab dem zweiten Lehrjahr und hat es nicht bereut.

Fortbildung läuft schon

Taleb ist aus ihrem Betrieb nicht mehr wegzudenken und schon eifrig dabei, weitere Kompetenzen zu sammeln. „Man lernt in dem Beruf nie aus, die Branche steht nie still“, sagt sie. Gerade hat die 25-Jährige eine Fortbildung zum „Babor-Master“ gestartet, um Produkte der exklusiv im Studio eingesetzt Hautpflegemarke einsetzen und verkaufen zu können.

Taleb ist Speyererin und auch in der Freizeit begeistert von ihrem Beruf. „Die Arbeit ist mein Hobby“, sagt sie schmunzelnd. Sie berichtet aber auch von anderen Beschäftigungen. Sie sei begeisterte Hundehalterin, deren 13-jähriger Beagle einiges an Pflege nötig habe, zuvor acht Jahre im Labor gewesen und dankbar für jeden Spaziergang sei. Außerdem verbringe sie gerne Zeit mit ihrem Partner und betätige sich sportlich im Krafttraining.