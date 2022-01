Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig ist einer der fünf obersten deutschen Gerichtshöfe. Seit dieser Woche gehört ihm ein Richter aus Speyer an: Daniel Hissnauer, ein 44-jähriger promovierter Jurist, der in der Domstadt aufgewachsen ist und das Hans-Purrmann-Gymnasium besucht hat. Er wurde 1977 in Ludwigshafen geboren und begann seine richterliche Laufbahn am Sozialgericht Karlsruhe. Es folgten Stationen am Sozialgericht Mannheim, am Verwaltungsgericht Karlsruhe und als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Bundesverfassungsgericht. „Im November 2017 wurde er zum Richter am Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg ernannt, an den er zuvor bereits abgeordnet war“, teilt das Bundesverwaltungsgericht mit.

Hissnauer ist in Leipzig dem unter anderem für das öffentliche Dienstrecht zuständigen 2. Revisionssenat zugewiesen worden. Er ist einer von 57 Richterinnen und Richtern in zehn Revisions- und zwei Wehrdienstsenaten an dem Gerichtshof. Fotos seiner Richter veröffentlicht dieser nicht.