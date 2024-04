„Junger Mann sucht die Konfrontation mit der Polizei“ – so überschreiben die Beamten den Fall eines 23-Jährigen vom frühen Sonntagmorgen in einem Bistro in Speyer-West. Der Mann habe wiederholt bei der Speyerer Inspektion angerufen: Die Beamten sollten ins Bistro kommen. „Der von ihm geschilderte Anlass ließ zunächst keinen Polizeibedarf erkennen“, so der Bericht. Der Anrufer habe den Beamten am Telefon zudem als „Vogel“ und „Bulle“ beleidigt.

Im weiteren Verlauf habe er angegeben, seine Bekannte sei geschlagen worden, „um so das Eintreffen der Beamten zu erwirken“. Diese kamen dann doch vor Ort und stellten dem Bericht zufolge fest, dass die Frau nur nach einem Sturz in einer anderen Stadt ihre Handtasche verloren hatte. Der 23-Jährige habe weiterhin die Konfrontation mit den Beamten gesucht, indem er diese „permanent in höchstem Maße respektlos und herausfordernd beleidigte“. Die Polizei vermutet, dass es ihm „offenbar auf eine größtmögliche Öffentlichkeitswirkung“ ankam. Als er einem Platzverweis nicht nachgekommen sei, er gefesselt und in Gewahrsam genommen worden. Ihn erwarteten Strafverfahren wegen Beleidigung und des Vortäuschens einer Straftat.