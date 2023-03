Die Stadt kündigt Verbesserungen im Parkraum rund um die Reihenhäuser zwischen der Straße Am Sandhügel und der A61 in Speyer-Nord an. Nach Bürgerbeschwerden hatte es dort 2020 einen Ortstermin gegeben. Die Stadt will nun 85.000 Euro investieren, um jeweils am Ende von sechs Reihenhaus-Reihen bisher geschotterte Parkflächen zu pflastern. Der jetzige Zustand mit vielen Schlaglöchern sei ein Anlass für die Beschwerden. Die Stadt schlägt auf den 600 Quadratmetern sogenanntes Drainfugenpflaster vor, das eine Versickerung von Oberflächenwasser ermögliche. Es könne ab April verlegt werden. Der Bauausschuss stimmte zu, hatte aber auch andere Vorschläge: Von der Linke-Fraktion kam der Vorschlag, Rasengittersteine zu verwenden, was die Stadt wegen deren schlechter Begehbarkeit nicht will. CDU und Linke dachten darüber nach, die Flächen zu verkaufen oder zu verpachten, die SWG regte eine Anwohnerparkausweis-Pflicht an. Auch hier wiegelten die Verwaltungsvertreter ab: Es seien nicht genügend Parkplätze für alle Reihenhäuser. Die SPD wollte den Anwohnern keine Zusatzkosten aufbürden.