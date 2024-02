Die für Anfang März geplante Eröffnung der Postfiliale in Speyer-Nord verzögert sich voraussichtlich um einige Wochen. Die Voraussetzungen in der Filiale seien noch nicht erfüllt, erklärt ein DHL-Sprecher auf Anfrage. Detaillierte Angaben dazu macht das Unternehmen nicht. Seit Juli vergangenen Jahres ist Speyer-Nord ohne Postfiliale. Die DHL suchte lange ohne Erfolg eine Nachfolgelösung. Anfang Februar wurde bekannt, dass das Unternehmen eigens eine Filiale am Heinrich-Lang-Platz im Birkenweg angemietet hat. Anvisiertes Startdatum war der 1. März, einen neuen Termin gibt es noch nicht.