17.146 Euro sind während der Oster-Aktion der Stadtwerke Speyer (SWS) nach eigenen Angaben über ihre Förderplattform Speyer Crowd zusammengekommen. Demnach verteilten sich die Spenden auf fünf Projekte: Der DRK Kreisverband Speyer sei mit 4015 Euro für ein Kühlfahrzeug für die Tafel unterstützt worden. Auch zwei weitere Einrichtungen aus Speyer profitieren demnach: Die Kita St. Konrad erhielt Spenden in Höhe von 3621 Euro für ein morsches Spielgerät, und der Förderverein der Kita Wola sammelte für ein Trommel-Mitmach-Theater 2105 Euro. 5650 Euro Unterstützung gingen an den TC Harthausen, der seinen dritten Tennisplatz wieder in Betrieb nehmen wolle. Der Segelclub Otterstadt habe 1755 Euro gesammelt, um damit ein Boot für die Jugendarbeit zu finanzieren. Die SWS stellen für die Projekte einen Fördertopf von 3000 Euro bereit. Jede Spende von mindestens 10 Euro sei mit 15 Euro aus dem Topf ergänzt worden.