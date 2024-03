Als „strategische Neuausrichtung“ bezeichnet das Römerberger Traditionsunternehmen Haaf Spedition seinen am Dienstag angekündigten Umbau. Es will weiter wachsen.

Das klassische Speditionsgeschäft wird demnach im laufenden Betrieb umgebaut. „Dabei übernimmt die Haaf-Tochtergesellschaft ATL, die seit zwei Jahrzehnten fester und erfolgreicher Bestandteil des Speditionsgeschäfts ist, die gesamte speditionelle Leistungserbringung“, teilt der Konzern mit. Zum Umbau gehöre, dass neue Produkte ins Speditionsportfolio aufgenommen werden. Als zukunftsorientiertes Geschäftsfeld wird zum Beispiel der Transport neuer und gebrauchter Lithium-Ionen-Batterien gesehen.

Zum anderen sei entschieden worden, das Geschäft mit der Lagerlogistik weiter auszubauen. Bei diesem kann nach dem „Warehousing“-Prinzip die Logistik für Kunden komplett abgewickelt werden. Haaf verfügt dafür bundesweit bereits über 13 Lagerlogistik-Standorte, baut einen 14. und strebt in der Summe eine Gesamtfläche von 250.000 Quadratmetern an (heute: 180.000 Quadratmeter). „Der Umsatzanteil des Lagerhaus-Geschäfts am gesamten Konzernumsatz wird in diesem Zuge deutlich ansteigen“, teilt das Unternehmen mit. Einer der Lager-Standorte ist in Schifferstadt.

Das Lagerlogistik-Geschäft werde als langfristig ertragsstärker als das Speditionsgeschäft angesehen. Die Neuausrichtung stärke die Wettbewerbsfähigkeit, so der geschäftsführende Gesellschafter Christoph Stoll. „Damit stellen wir die Weichen für neues qualitatives und profitables Wachstum.“ Die Unternehmensgruppe Haaf hat 350 Mitarbeiter und bundesweit 13 Standorte. Der Verwaltungssitz in Römerberg soll als „Shared Service Center“ neu strukturiert werden und als zentrale Dienstleistungsorganisation für alle Teilunternehmen wirken.