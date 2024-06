Viel Licht und Schatten prägte die zweite Auswärtsfahrt der Speyer Turtles nach Mainz in nur einer Woche. Nach einem souveränen 16:5 gegen die Gastgeber, unterlagen sie Koblenz 11:16.

Damit glückte es nur halbwegs, die zwei Niederlagen von vor Wochenfrist wettzumachen. Verletzungsbedingt fielen einige Stammspieler aus und stellten Trainer Frank Brzoska vor manche Herausforderung. Jonny Collet kam extra direkt von der Nachtschicht zum Spiel, um als Werfer die erste Partie gegen die Gastgeber zu bestreiten.

Klare Führung

Er zeigte eine überzeugende Leistung und bekam gemeinsam mit der Defensive Mainz vier Durchgänge in den Griff. Nur einen Punkt ließen sie zu. Die Turtles stellten es dagegen clever an. Der erste Mainzer Werfer kam eigentlich gar nicht in die Partie, was Speyer zum 11:0 nutzte. Die Athletics wechselte den Pitcher.

Aber auch an den gewöhnten sich die Turtles recht schnell: 16:1. Mainz betrieb nur noch Ergebniskosmetik. Nach 30 Minuten Pause ging es dann direkt gegen die Koblenz Raptors weiter, was Speyer offensichtlich nicht gut bekam. Glichen die Schildkröten kleinere Fehler im ersten Inning noch aus, kassierten sie im zweiten fünf Punkte.

Am Schlag blieben sie konzentrierten und glichen zum 6:6 aus. Dann ließ die Offensive nach und geriet über 7:15 ins Hintertreffen.

So spielten sie

Pollini (4/2), Vig (3/3), Hook (2/1), Teßin (1/-), Hans Hammer (1/-), Lars Hammer (2/-), Rettinger (1/2), Krämer (2/1), Ritter (-/1), Göddelmann (-/1), Collet, Schröer.