Am Fasnachtssamstag endet eine fröhliche Fete bei der KJG St. Joseph wegen eines mutmaßlichen sexuellen Übergriffs vorzeitig mit einem Einsatz der Polizei. Sind Speyers Feiernächte unsicher? Ein junger Partygänger widerspricht. Und schildert seine Eindrücke aus dem Josephskeller.

Noch immer ist unklar, was genau am Abend des Fasnachtsamstags nach 21 Uhr in den Partyräumen der Katholischen Jungen Gemeinde (KJG) St. Joseph passiert ist. Fest steht bisher: Gegen