In seiner dritten Auswärtsbegegnung hintereinander tritt der zwei Spieltage vor Rundenschluss immer noch abstiegsgefährdete Landesligist FC Speyer 09 am Sonntag, 15 Uhr, beim Tabellensechsten TSV Fortuna Billigheim-Ingenheim an.

Eine schwierige, aber keinesfalls unlösbare Aufgabe für den FC 09, der mit einem Remis und einem Sieg recht erfolgreich die Auswärtsbegegnungen bei FSV Schifferstadt sowie SG Alzey absolvierte.