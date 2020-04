„Vorsicht: Baustelle mitten auf der Straße. Passieren bei angepasster Fahrweise jederzeit möglich.“ Das hört sich nach Verkehrswarnmeldung im Radio an. Es ist aber Tatsache in Speyer. In der Schwerdstraße ist dort seit Montag eine sauber rot-weiß abtrasierte Baustelle rund um einen Kanaldeckel mitten auf der Fahrbahn eingerichtet. Die Baustelle in der Schwerdstraße Höhe Haus Nummer 36 sei eine „schnelle Nummer“ der Entsorgungsbetriebe (EBS) Speyer. Das hat Angela Schweh, Sprecherin der EBS, am Dienstag auf Anfrage der RHEINPFALZ mitgeteilt. Am Ostersonntag sei über den Direkt-Schadensmelder ein klappernder Kanaldeckel angezeigt worden. „Am darauffolgenden Dienstag war ein Mitarbeiter vor Ort. Er versuchte, mittels Gummiring und Keil eine Linderung zu erreichen, und stellte dabei einen Schaden fest“, erläuterte Sachweh den Grund für diese Baustelle. Der Schaden werde in dieser Woche im Tiefbau vom Jahresvertragsunternehmen der EBS behoben, versicherte sie. Dann hat sich diese „Verkehrsmeldung“ erledigt.